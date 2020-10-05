Свердловского следователя на золотом «Лексусе» могут уволить

Реакция Халилова на приговор пока неизвестна Фото: Антон Истомин

Карьеру замначальника Следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Артема Халилова можно считать законченной. Об этом заявил URA.RU председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«За подобные действия следователя надо увольнять и, желательно, не по собственному желанию. Давать оценку его словам и поведению следует руководству. Вообще удивительно, что он еще работает. И сам спор, и драка на заправке, и последующее поведение Халилова — все это недостойные, не мужские поступки. Он ведет себя как бандит, а не офицер. Как он может с таким поведением в быту вообще потом расследовать уголовные дела? Отдельно надо проверить его на причастность к коррупции, он явно живет не на зарплату следователя, и в таких случаях фраза „мама с папой купили“ не должна приниматься всерьез», — заявил URA.RU Антон Цветков.

Ранее URA.RU писало, что в суде был оправдан Антон Истомин, подравшийся на АЗС с Халиловым. Истомин утверждал, что следователь пытался пролезть без очереди к насосу для подкачки шин. Они поругались и Халилов схватил его за горло, начал душить. Следователь же утверждал, что Истомин в ходе конфликта достал нож и угрожал ему. После этого, по словам Истомина, следователь пообещал, что сломает ему жизнь и посадит. В итоге СКР возбудил уголовное дело по статье 119 УК РФ «угроза убийством».

Адвокат Алексей Рябцев, защищавший в суде Халилова, сказал, что пока не знает, будет ли опротестовывать решение суда. «Пока команды не было. Если скажут, то подам апелляцию. Что у Халилова на службе, я не знаю», — прокомментировал URA.RU Алексей Рябцев. Получить комментарий в СКР по Свердловской области пока не удалось.