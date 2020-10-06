Раскрыто, подорожают ли морепродукты после ЧП на Камчатке

В Росси не ожидается подорожания камчатских видов рыб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Загрязнение воды на Камчатке

Экологическая катастрофа на Камчатке не должна отразится на поставках и стоимости морепродуктов из этого региона. Об этом рассказал консультант-закупщик сети рыбных магазинов Олег Гугунава.

«К счастью, масштабы не очень велики по отношению к тем рыбам, морепродуктам, которые добываются и поставляются из этого региона», — рассказал Гугунава. По его словам, если не будет повторения, сейчас на поставках это не скажется, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Как подчеркнул консультант, на складах много свежей рыбы и цены на нее расти не должны.

На берег Халактырского пляжа выбросило тысячи морских обитателей. Глава минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков сообщил, что произошедшее может быть связано с химическим загрязнением, однако, каким именно, специалистам только предстоит выяснить, пишет « Утро.ру ». Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал тщательно изучить причины гибели животных на Камчатке, передают «Невские новости».