Раскрыто, подорожают ли морепродукты после ЧП на Камчатке

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Ашан. Магазин. Продукты. Челябинск., продукты, морепродукты, креветки
В Росси не ожидается подорожания камчатских видов рыб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Загрязнение воды на Камчатке

Экологическая катастрофа на Камчатке не должна отразится на поставках и стоимости морепродуктов из этого региона. Об этом рассказал консультант-закупщик сети рыбных магазинов Олег Гугунава.

«К счастью, масштабы не очень велики по отношению к тем рыбам, морепродуктам, которые добываются и поставляются из этого региона», — рассказал Гугунава. По его словам, если не будет повторения, сейчас на поставках это не скажется, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Как подчеркнул консультант, на складах много свежей рыбы и цены на нее расти не должны.

На берег Халактырского пляжа выбросило тысячи морских обитателей. Глава минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков сообщил, что произошедшее может быть связано с химическим загрязнением, однако, каким именно, специалистам только предстоит выяснить, пишет «Утро.ру». Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал тщательно изучить причины гибели животных на Камчатке, передают «Невские новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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