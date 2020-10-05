Власти ЯНАО потратят миллионы на слежку за людьми

Установка «умных» камер обойдется правительству Ямала в 287 млн рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В восьми городах ЯНАО в ближайшее время установят камеры слежения, способные распознавать лица. На эти цели власти региона готовы потратить порядка 287 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в окружном правительстве.

«Всего будет установлена 651 видеокамера. Все камеры будут подключены к Единой системе видеонаблюдения ЯНАО, что позволит применить передовые решения в сфере видеоаналитики, такие как распознавание лиц, контроль пересечения периметра, распознавание государственных регистрационных знаков и другие», — пояснили в пресс-службе ямальской администрации.

Уже с 2021 года результаты работы системы будут доступны всем правоохранительным органам ЯНАО. В окружном бюджете на появление видеонаблюдения в 2020—2025 годах предусмотрено 287,7 млн руб.

Сейчас в планах властей установка камер в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Лабытнанги, Надыме, Муравленко и Тарко-Сале. В первую очередь камеры появятся в местах массового пребывания людей, например, в парках и на детских площадках, и в зонах повышенной криминогенной опасности. Также власти обещают оборудовать наблюдением пешеходные переходы, опасные участки дорог и таможни на границе городов.

О появлении камер нового поколения в ЯНАО шла речь на встрече губернатора Дмитрия Артюхова и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева 1 октября. Последний во время обсуждения роста преступности на Ямале заметил, что будущее стоит за технологиями распознавания лиц. Он поручил Артюхову оборудовать города ЯНАО современными камерами.