В Москве выявили более 15 тысяч нелегальных мигрантов

Более 15 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, были выдворены из России за первые девять месяцев 2025 года. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве Игорь Дудник.
«За 9 месяцев выдворили за пределы РФ более 15 тысяч иностранных граждан», — заявил Игорь Дудник на пресс-конференции. Эту информацию передает РИА Новости.
Таким образом, столичные власти продолжают системную работу по выявлению и депортации нелегальных мигрантов. Регулярные проверки помогают поддерживать порядок в сфере миграционного законодательства.
Ранее в 2025 году судебные приставы уже сопроводили до пунктов пропуска через границу около 35 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение числа выдворяемых связано с ужесточением миграционного законодательства после событий 2024 года и действовавшим до сентября указом президента, позволявшим мигрантам урегулировать свой статус в России.
