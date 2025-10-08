В Индии сиропом от кашля отравились 20 детей

В Индии после приема сиропа от кашля Coldrif, произведенного компанией Sresan Pharmaceuticals, скончались 20 детей, еще пятеро находятся в критическом состоянии в больнице. Причиной массовых отравлений стало превышение допустимого уровня диэтиленгликоля — токсичного вещества, использованного при производстве препарата, сообщила газета Hindustan Times.
«Результаты анализа показали, что в сиропе Coldrif содержится диэтиленгликоль (ДЭГ) — биоцидное токсичное химическое вещество — в концентрации 48,6 % (допустимый предел составляет всего 0,1 %)», — говорится в материале. По данным газеты, сироп от кашля привел к острой почечной недостаточности, которая повлекла смерть детей. Производитель добавлял опасный компонент для удешевления лекарственного средства.
Власти штата Тамилнад закрыли предприятие Sresan Pharmaceuticals. Руководству предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и фальсификации лекарств. Центральное управление по контролю за стандартами лекарственных средств рекомендовало аннулировать лицензию на выпуск Coldrif. В ряде штатов Индии препарат запрещен к продаже и использованию. По данным Reuters, сироп распространялся только на территории страны и не экспортировался. Всемирная организация здравоохранения обратилась к индийским властям с просьбой подтвердить отсутствие экспорта.
Ранее аналогичные отравления и смерти детей фиксировались в Гамбии, Камеруне и Узбекистане после применения индийских сиропов от кашля других производителей. В препаратах также находили превышение содержания диэтиленгликоля и этиленгликоля.
