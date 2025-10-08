Соцфонд России озвучил средний размер пенсии в 2026 году

В 2026 году средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению составит 22 617 рублей в месяц. Об этом сообщил председатель Соцфонда России Сергей Чирков.
«Размеры пенсии в среднем достигнут 22 617 рублей», — сказал Чирков на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Его слова передает ТАСС. На финансирование пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2026 году будет выделено 904 миллиарда рублей.
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению — это ежемесячная денежная выплата, которую получают россияне, нуждающиеся в особой поддержке. Она предназначена для компенсации утраченного заработка или дохода. Существует пять основных видов пенсий по государственному пенсионному обеспечению: за выслугу лет, по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности, социальная пенсия.
