Дмитрию Медведеву доложили о проблеме мошенников на Ямале Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. В ходе беседы, которая прошла в режиме видеосвязи, бывший премьер-министр заслушал доклад ямальского главы о борьбе с преступностью в регионе и дал новые установки, передает корреспондент URA.RU.

«Хотел бы с вами обсудить <…> целый ряд вопросов, среди них и вопрос, который, уверен, касается Ямало-Ненецкого автономного округа. В целом с обеспечением безопасности в регионе, мы с вами как-то обсуждали эту тему. Какова сейчас ситуация в сфере борьбы с преступностью, какой общий криминогенный фон в округе?» — обратился Медведев к Артюхову.

Губернатор доложил, что за последний год преступность в ЯНАО выросла на 5% — на это повлиял всплеск кибермошенничества. «Ямал, как регион достаточно благополучный, у жителей доходы выше среднего по стране, пользуется особым вниманием мошенников», — пояснил Артюхов. Также он рассказал, что власти ЯНАО повысить безопасность людей, установив в городах камеры наблюдения: «Цель — максимально покрыть общественные места, дома, подъезды, перекрестки».

Медведев в свою очередь указал Артюхову, что в ЯНАО необходимо устанавливать видеокамеры, которые умеют опознавать лица людей. «Эти программы обязательно нужно развивать в вашем регионе, поскольку за этим будущее», — заключил зампред Совбеза.

Летом ямальское управление МВД заявило, что ЯНАО поставил абсолютный рекорд по преступлениям мошенников. С начала года в округе кибермошенники совершили 1220 преступлений, что на 431 преступление больше, чем годом ранее. Общий ущерб составил более 90 млн рублей.