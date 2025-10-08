Reuters: послы ЕС размышляют об отказе от нефти и газа РФ к 2028 году

Послы стран Европейского союза согласовали законопроект о полном отказе от поставок нефти и газа из России к 2028 году. Документ будет направлен на окончательное одобрение министрам на встрече 20 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
«План ЕС по ускорению отказа от российской энергетики преодолел первое препятствие... На закрытой встрече в среду послы стран ЕС согласились направить предложенный законопроект на одобрение министрам на встрече 20 октября», — сообщает агентство со ссылкой на трех дипломатов, передает РИА Новости.
Окончательное решение по законопроекту должны принять министры на предстоящем заседании. В случае одобрения документ установит юридические рамки для полного прекращения импорта энергоносителей из России в установленные сроки.
Ранее Еврокомиссия уже предлагала полный отказ от импорта российского сжиженного природного газа до конца 2027 года, а ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти и снизил долю российского газа в импорте с 40% в 2022 году до 15,7% в первой половине 2025 года. В рамках программы REPowerEU обсуждаются меры по поэтапному прекращению закупок российского трубопроводного газа и СПГ, а также введение обязательств по подтверждению происхождения топлива для предотвращения обхода санкций.
