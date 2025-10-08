Желающих уехать из России людей стало значительно меньше

В последние годы в России наблюдается заметное снижение числа граждан, особенно среди молодежи, которые хотели бы покинуть страну. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
«У нас в стране мы зафиксировали совершенно четко рост уровня патриотизма, рост уровня идентификации со страной <…>. Плюс к этому у нас среди молодежи резко снизился процент тех, кто хотел бы уехать из страны», — сказал Харичев на II Международном симпозиуме «Создавая будущее» в Москве. Его слова передает ТАСС.
Харичев подчеркнул, что уровень патриотизма и идентификации с Россией заметно вырос не только среди молодежи, но и среди широких слоев населения. Особое внимание Харичев уделил изменению взглядов представителей российской элиты. Он напомнил, что еще 20 лет назад многие влиятельные россияне создавали для себя инфраструктуру за рубежом — на Лазурном берегу или в Черногории, чтобы провести там старость. Сегодня, по его словам, таких людей становится все меньше.
