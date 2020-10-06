Приемным родителям из ЯНАО поменяют размер бюджетных выплат

Выплаты будут отличаться для горожан и селян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Размер вознаграждения приемным родителям из ЯНАО, заключающим договоры с окружными властями, будет изменен. Это следует из опубликованного проекта постановления ямальского правительства.

«Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям (приемному родителю), с которыми (которым) заключен договор о приемной семье, изложить в следующей редакции», — говорится в документе. Сумма к выплате усыновителям будет зависеть в конечном итоге от того, имеют ли они квалификационные категории по педагогическим специальностям, есть ли в наличии транспортное средство и сколько детей принято в семью, а также от места жительства. Так, приемные семьи, проживающие выше 66° 33,3' северной широты (Северный полярный круг) будут получать больше, чем те, кто живет южнее. В сельской местности выплаты также будут выше, чем в городе.

Основная выплата приемным родителям без педагогической категории, живущим в сельской местности в Заполярье, составит 39 853 рубля (в городах южнее Полярного круга — 32 513 рублей). Кроме того, водительская надбавка (при наличии не менее пяти приемных детей и транспортного средства) составит 15 482 рубля, а «южная» (минимальная) надбавка за воспитание приемного ребенка в возрасте до трех лет или с ограниченными возможностями — 7 741 рубль.

Постановление вносит правки в закон ЯНАО № 125-ЗАО. Документ регулирует меры соцподдержки и соцобслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших родителей в период обучения.