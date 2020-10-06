После оглашения результатов анализов блогера Алексея Навального Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия избежит новых санкций. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.
«Скорее всего, данные, которые озвучила ОЗХО не приведут к каким-то санкциям», — сказал Никулин. По его словам, таких доказательств не примет не один суд в мире.
Он также объяснил, почему обнаруженное вещество не попало в список ОЗХО. Никулин отметил, что «Новичок» состоит из нескольких компонентов, каждый из которых может быть не токсичен или слабо токсичен в отдельности.
Бывший член комиссии ООН напомнил, что «Дихлофос» (средство для уничтожения насекомых) тоже является нервно-паралитическим ядом, но в списки ОЗХО он не входит. «Возможно, там были компоненты, входящие в рецептуру, но это не значит, что это был „Новичок“. Это вещества, из которых можно сделать „Новичок“», — отметил Никулин.
Ранее ОЗХО опубликовала доклад, касающийся отравления Навального. Биомаркеры, обнаруженные в его анализах, имеют структурные характеристики, аналогичные токсичным химикатам, принадлежащих группе «Новичок». Также был найден ингибитор холинэстеразы, не включенный в список Приложения по химическим веществам к Конвенции.
Кабмин ФРГ считает, что подозрения по поводу использования вещества из группы «Новичок» были подтверждены, пишет деловая газета «Взгляд». Правительство Германии призвало Россию дать объяснения по данному инциденту.
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