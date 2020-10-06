В России определились со стоимостью вакцины от коронавируса

Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тысячу рублей за одну дозу. При этом далее стоимость будет снижаться. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.
«Тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, так как вакцины выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», — цитирует ТАСС Артемьева. По его словам, пока тариф не установлен, но со временем он будет снижаться. По его словам, стоимость вакцины для россиян будет самой низкой.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в конце октября. На сегодняшний день зарегистрировано две российские вакцины от коронавируса. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что уверен в скором появлении в России третьей вакцины от коронавируса, пишет «Национальная служба новостей».
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