Минздрав РФ: когда вакцина от коронавируса станет доступна всем

Ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в конце октября. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Ввод в гражданский оборот начнется в последних числах октября или первых числах ноября», — сказал Мурашко. По его словам, российская вакцина обладает высоким спросам внутри страны и за рубежом, отмечает РИА «Новости».
Также он назвал управляемой ситуацию с распространением коронавируса. По его словам, инфекционных коек, медперсонала достаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся, пишет RT. Доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что добиться успеха в борьбе с коронавирусом, поможет серьезная стратегия. Специалистам понадобится понимание природы происходящего, накапливание резервов и массовая вакцинация.
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