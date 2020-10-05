Минздрав РФ: когда вакцина от коронавируса станет доступна всем

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Михаил Мурашко рассказал, что в других странах российская вакцина пользуется спросом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в конце октября. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Ввод в гражданский оборот начнется в последних числах октября или первых числах ноября», — сказал Мурашко. По его словам, российская вакцина обладает высоким спросам внутри страны и за рубежом, отмечает РИА «Новости».

Также он назвал управляемой ситуацию с распространением коронавируса. По его словам, инфекционных коек, медперсонала достаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся, пишет RT. Доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что добиться успеха в борьбе с коронавирусом, поможет серьезная стратегия. Специалистам понадобится понимание природы происходящего, накапливание резервов и массовая вакцинация.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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