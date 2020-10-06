Врач раскрыла признаки тяжелой формы коронавируса

Главным признаком тяжелой формы коронавируса является низкая насыщенность крови кислородом (низкая сатурация). Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.
«Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу», — цитирует РИА «Новости» Гольцман. Она подчеркнула, что легкие могут быть повреждены даже при отсутствии симптомов коронавируса.
Врач рассказала, что необходимо измерять сатурацию в домашних условиях. Делать это можно с помощью прибора пульсоксиметра. Если показатель насыщенности кислорода слишком низкий, человек может заметить это слишком поздно.
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