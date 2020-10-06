06 октября 2020

Врач раскрыла признаки тяжелой формы коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Гольцман рассказала, что необходимо измерять сатурацию в домашних условиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главным признаком тяжелой формы коронавируса является низкая насыщенность крови кислородом (низкая сатурация). Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

«Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу», — цитирует РИА «Новости» Гольцман. Она подчеркнула, что легкие могут быть повреждены даже при отсутствии симптомов коронавируса.

Врач рассказала, что необходимо измерять сатурацию в домашних условиях. Делать это можно с помощью прибора пульсоксиметра. Если показатель насыщенности кислорода слишком низкий, человек может заметить это слишком поздно.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что медицинские маски во время пандемии должны быть одноразовыми, передает «Федеральное агентство новостей». Те люди, которые носят многоразовые повязки, должны регулярно стирать их и обрабатывать антисептиком.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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