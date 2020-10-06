06 октября 2020
05 октября 2020

Памятник коню напугал водителей Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной Тобола. Курган, набережная, кировский мост, набережная тобола, лето, камыш, река тобол
Скульптуру, изображающую коня, поставили возле Кировского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана боятся в темноте проезжать мимо новой скульптуры, изображающей коня, которую поставили возле Кировского моста. Об этом они рассказали в соцсетях.

«Такая фигура появилась на набережной Тобола, возле Кировского моста. Если честно, в темноте, проезжая мимо, можно очень испугаться», — написала автор видео в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган». «Отвлекалка для водителей рядом с пешеходным переходом», — прокомментировал данное видео курганец в группе «Интересный Курган».

Другой житель города рассказал URA.RU, что ему и его семье понравилась данная скульптура. «В этом месте проблема не в коне, а в пешеходном переходе, который поставили возле моста, что опасно. Также на самом мосту есть ямы, которые приходится объезжать по встречной полосе», — добавил он.

Горожане объяснили, что скульптура коня возле Кировского моста появилась на прошлой неделе. Вопросы по данной теме были направлены в пресс-службу мэрии Кургана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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