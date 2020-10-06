Жители Кургана боятся в темноте проезжать мимо новой скульптуры, изображающей коня, которую поставили возле Кировского моста. Об этом они рассказали в соцсетях.
«Такая фигура появилась на набережной Тобола, возле Кировского моста. Если честно, в темноте, проезжая мимо, можно очень испугаться», — написала автор видео в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган». «Отвлекалка для водителей рядом с пешеходным переходом», — прокомментировал данное видео курганец в группе «Интересный Курган».
Другой житель города рассказал URA.RU, что ему и его семье понравилась данная скульптура. «В этом месте проблема не в коне, а в пешеходном переходе, который поставили возле моста, что опасно. Также на самом мосту есть ямы, которые приходится объезжать по встречной полосе», — добавил он.
Горожане объяснили, что скульптура коня возле Кировского моста появилась на прошлой неделе. Вопросы по данной теме были направлены в пресс-службу мэрии Кургана.
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