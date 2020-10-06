06 октября 2020

Умер куратор митингов в свердловском правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Сход сторонников схимонаха Сергия у Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, малишевский олег
Олегу Малишевскому было 48 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский скончался ночью в Екатеринбурге, сообщил источник URA.RU. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Малишевскому было 48 лет.

В региональном правительстве подтвердили смерть коллеги. «Губернатор Свердловской области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти высоко ценили деятельность Олега Петровича. Эта утрата тяжела, безвременна и невосполнима. Память о нем навсегда останется в сердцах его родных. Выражаем искренние соболезнования родным и близком Олега Петровича», — сообщили URA.RU в министерстве общественной безопасности региона.

Олег Малишевский родился в Баку в 1972 году, окончил Пермский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «юриспруденция». Работал в надзорных органах РФ и вышел на пенсию в звании полковника юстиции, после трудился на госслужбе: возглавлял отдел, который курировал подготовку и проведение публичных мероприятий в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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