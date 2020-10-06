В ЯНАО сорвали срок реконструкции, которую курировал губернатор

Заканчивать ремонт бассейна «Юность» будет новый подрядчик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое подрядчик сорвал сроки реконструкции бассейна «Юность», о которой горожане просили губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Власти города расторгнут контракт с исполнителем и будут искать нового, заявил мэр газовой столицы Андрей Воронов.

«Реконструкция здания должна была закончиться к концу 2020 года. Сроки сорваны, работы не проведены. Надо менять подрядчика, который нас подвел. Контракт с ним расторгнем и проведем новый аукцион», — написал Воронов в своем telegram-канале. По его словам, на ход реконструкции ему неоднократно жаловались руководители «Юности», тренеры и родители воспитанников.

Чтобы исправить ситуацию, Воронов поручил своему первому заму Виктору Пузанову усилить контроль за стройкой. Другой заместитель Михаил Терещенко должен найти транспорт для пловцов, чтобы они ездили на тренировки в другие города.

По информации URA.RU, подрядчиком выступала компания «Версо-Монолит» из Ханты-Мансийска. В компании агентству подтвердили, что занимались реконструкцией. «Контракт с нами пока не расторгнут», — уточнил замгендиректора по финансам Александр Смирнов. Причины срыва сроков представители фирмы оставили без комментариев.

Реконструкция «Юности» началась в ноябре 2019 года. Средства на проведение работ выделяло правительство ЯНАО. С просьбой о ремонте жители неоднократно обращались лично к губернатору Артюхову и бывшему главе Нового Уренгоя Ивану Костогризу. Воспитанники «Юности» в разное время становились призерами российских и европейских соревнований, входили в состав сборной РФ по плаванию.