Против курганского экс-мэра завели дело за незаконную премию

Иван Светличный возглавлял Целинный район, но его сняли с должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении бывшего главы Целинного района Курганской области Ивана Светличного возбудили уголовное дело. Его обвиняют в присвоении бюджетных средств — премии. Сам бывший мэр виновным себя не признает. Об этом URA.RU рассказал сам Светличный.

«Я деньги вернул. Сколько получил, отнес в кассу и сдал, раз незаконно. Бюджет Целинного района ущерба от этого не понес», — пояснил Светличный. С его слов, решение о распределении премий принимала комиссия. В нее входили начальник финансового отдела и управделами. При получении денег свои подписи на документе ставили все заместители и юридический отдел.

«Я показывал прокурорам, что каждый год глава района без решения думы давал премии себе и всем. Я эти распоряжения [бывших глав] в следственные органы отдавал, но почему-то по тем фактам, когда был реальный ущерб, не было уголовного дела», — уточнил Светличный.

В пресс-службе прокуратуры Курганской области URA.RU подтвердили, что уголовное дело в отношении Светличного возбуждено. Статья, по которой его привлекают к ответственности, — «Присвоение и растрата, совершенное с использованием служебного положения» (ч.3 ст. 160 УК РФ).

В начале августа агентство сообщало, что курганская прокуратура разбирается с премиями, полученными мэрами по результатам работы за 2019 год. Решение о незаконной премии уже принято по главе Шадринска Виктору Ермишкину.