Еще один мэр курганского района незаконно присвоил премию

Глава Целинного района Иван Светличный незаконно получил премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская прокуратура разбирается с премиями, полученными мэрами по результатам работы за 2019 год. Второй чиновник — глава Целинного района Иван Светличный незаконно выписал себе премии. До этого решение о незаконной премии было принято по главе Шадринска Виктору Ермишкину. О представлении прокуратуры URA.RU рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией.

«Общая сумма незаконно полученных Светличным премий за 2019 год составила более 260 тысяч рублей. Решение о премировании самого себя он выносил единолично, хотя по закону решение о премировании главы должна принимать районная дума», — уточнил инсайдер.

Врио председателя районной думы Александр Банщиков пояснил URA.RU, что заседание думы прошло в расширенном составе. Помимо депутатов присутствовали также главы сельсоветов. Прокурор выступил с представлением, сказав, что премия получена главой незаконно. При этом часть средств (около 80 тысяч рублей) Светличный уже вернул в кассу администрации Целинного района.

В представлении надзорного органа звучала формулировка с требованием отправить в отставку Ивана Светличного и исправить выявленные нарушения антикоррупционного законодательства. Дума решила требование отклонить так как Светличный уже отправлен в отставку. При этом оставшуюся незаконно полученную премию экс-глава обязан будет вернуть.

Получить комментарии бывшего главы района Светличного агентству не удалось. Телефон был постоянно занят.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники прокуратуры требуют, чтобы мэр Шадринска Виктор Ермишкин вернул в бюджет премию, полученную им по итогам работы в 2019 году. Речь о 262 тысячах рублей.

С просьбой проверить полученные чиновниками премии ранее в прокуратуру обращались общественники. Они просят проверить законность получения вознаграждения всем главам районов и городов. По итогам работы за 2019 год чиновники получили премий на 26,6 млн рублей. Курганской области за хорошую работу чиновников в прошлом году выделили федеральный транш на 96,5 млн рублей.