Ученики должны надевать средства защиты на переменах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловскому губернатору предлагают обязать школьников носить маски на переменах. Соответствубщее предложение главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских озвучит сегодня губернатору Евгению Куйвашеву, рассказал источник URA.RU в региональном Роспотребндзоре.

«Пока никто не планирует переводить студентов и школьников на дистант или закрывать детсады, но во всех образовательных учреждениях необходимо строжайшее соблюдение карантинных мероприятий. Самые серьезные правила в школах — учеников на переменах обяжут носить маски», — знает собеседник агентства.

Дмитрий Козловских также предлагает отдельно прописать обязанность владельцев помещений следить за тем, чтобы посетителей без масок не обслуживали в магазинах (сейчас их задача — только контролировать численность посетителей). В Указе №100-УГ также может быть прописан запрет на обслуживание граждан без масок в общественном транспорте.

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня проводит областной штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На мероприятии доклады представят, в том числе, глава регионального минздрава Андрей Карлов и главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Губернатор Евгений Куйвашев в понедельник, 5 октября впервые за четыре месяца ввел новые ограничения из-за коронавируса. Решение связано с тем, что в регионе ежедневно увеличивается число выявляемых пациентов с COVID-19.