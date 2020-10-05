Жителям области запретили заходить в общественный транспорт без масок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые с июня вводит новые ограничительные меры по коронавирусу. Причина — последовательный рост числа пациентов, у которых вирус подтверждается каждый день.

Обновленный в указ №100 УГ, который начинает действовать с 6 октября, не содержит послаблений, зато ужесточает режим проверок, работу учреждений культуры и магазинов. В результате в Свердловской области:

Запрещено

Находиться в транспорте без маски или респиратора;

Посещать общественные пространства (ТРЦ, магазины, образовательные, спортивные учреждения) без маски;

Работать детским игровым комнатам в выходные дни;

Открыть танцполы и фан-зоны на концертах;

Ограничено

Количество посетителей концертов, спектаклей, сеансов в кинотеатрах ограничено 50% мест в залах;

Перемещение для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями — режим самоизоляции для них продлён до 12 октября;

Посещение рабочих мест: работодателям рекомендовано перевести на «удаленку» 30% персонала;

Новые ограничения губернатор вводит после того, как в регионе стали ежедневно выявлять более 175 пациентов с коронавирусом. В выходные свердловские власти начали массовые проверки соблюдения «масочного режима» на территории региона. За выходные было выписано рекордное количество штрафов за отказ от использования средств защиты.