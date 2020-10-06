Работникам курганских санаториев предложат работать в больницах

Курганским врачам помогут работники санаториев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время пандемии коронавируса сотрудникам курганских санаторно-курортных организаций, которые остались без работы, предложат помогать больницам. Если они откажутся, им оставят 2/3 оклада. Комментарий департамента здравоохранения Курганской области 7 октября опубликовал региональный оперштаб.

«Если в организации есть сотрудники, которые в пандемию оказываются без объемов работы, таким сотрудникам предложат перейти в медорганизации, которые действуют в период пандемии (районные поликлиники, больницы, скорая помощь)», — объяснили в депздраве. Эти сотрудники помогут больницам в период роста больных с ОРВИ разгрузить колл-центры, регистратуры и другие вспомогательные службы. Если эти работники откажутся временно перейти в другие учреждения, им оставят 2/3 оклада.

Ранее в соцсетях был опубликован документ депздрава. В нем руководство областного департамента просит начальство подведомственных учреждений выслать предложения о переводе сотрудников на 2/3 должностного оклада. Копия документа находится в распоряжении редакции. В депздраве объяснили, что пока нет решения о переводе сотрудников на 2/3 оклада, а этот документ поможет проанализировать загруженность сотрудников.

Источник, близкий к сфере здравоохранения, объяснил URA.RU, что данный документ был направлен и в одну из крупных больниц региона, но там не собирались кого-либо переводить на 2/3 оклада. URA.RU направило запрос по документу в областной департамент информационной и внутренней политики.