В правительстве Германии решили судьбу «Северного потока — 2»

Правительство Германии все еще поддерживает «Северный поток-2»
Правительство Германии все еще поддерживает реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом заявил источник РИА «Новости» в Бундестаге.
«Правительство ФРГ все еще поддерживает „Северный поток-2“», — пишет агентство со ссылкой на инсайдера. Источник отметил, что проект будет реализован.
Ранее в «Газпроме» высказались о сроках завершения строительства «Северного потока-2». В госкорпорации используют все возможности, чтобы запустить проект как можно скорее, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в