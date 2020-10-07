В правительстве Германии решили судьбу «Северного потока — 2»

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Правительство Германии все еще поддерживает «Северный поток-2» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Правительство Германии все еще поддерживает реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом заявил источник РИА «Новости» в Бундестаге.

«Правительство ФРГ все еще поддерживает „Северный поток-2“», — пишет агентство со ссылкой на инсайдера. Источник отметил, что проект будет реализован.

Ранее в «Газпроме» высказались о сроках завершения строительства «Северного потока-2». В госкорпорации используют все возможности, чтобы запустить проект как можно скорее, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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