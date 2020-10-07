Врач из Екатеринбурга озвучил неожиданный путь передачи COVID

Детей чаще заражают взрослые Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на то, что дети нередко переносят коронавирус бессимптомно, они чаще заражаются от взрослых членов семей, а не наоборот. Об этом URA.RU рассказала главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина.

«Мы отслеживаем цепочку заражений, чаще первыми болеют взрослые», — отметила Калугина. Она напомнила, что коронавирусом болеют люди любого возраста — от новорожденных до пожилых людей. «Дети до 95% болеют легко, даже пневмония у них протекает легче, чем у взрослых», — добавила она. Детский инфекционист подчеркнула, что официально зарегистрированных смертей среди детей в Екатеринбурге нет.

При заражении коронавирусом среди несовершеннолетних наиболее уязвимой группой являются подростки. «Чем старше ребенок, тем риск развития тяжелой или средне-тяжелой формы выше», — отметила она. По словам Калугиной, несмотря на легкое течение болезни, дети могут более месяца находиться в стационаре, поскольку продолжают выделять вирус. «Они могут быть выписаны только при двух отрицательных тестах», — подчеркнула она.