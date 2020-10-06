Свердловская ЕР готовит рокировку между заксобранием и Госдумой

Ряды единороссов обновятся минимум на четверть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Фракцию «Единой России» в свердловском парламенте ожидает кадровая рокировка: зампред комитета по бюджету Алексей Кушнарев уйдет в Госдуму, а нынешний федеральный депутат Алексей Балыбердин, представляющий Нижний Тагил, получит мандат в заксобрании. Об этом заявил URA.RU источник в ЗС.

В целом фракция в областном ЗС обновится, минимум на 25%, полагает инсайдер. «Андрей Гориславцев заявил о том, что не будет участвовать в выборах. Анатолий Марчевский и Валентин Лаппо являются представителями команды [опального экс-главы Владимира] Тунгусова, поэтому поддержки не получат. [Председатель бюджетного комитета] Владимир Терешков — специалист, каких поискать. Но у него солидный возраст и накопилась определенная усталость от парламентской деятельности», — рассуждает собеседник агентства.

На Илью Гаффнера, который находится в состоянии личного банкротства, партия власти вряд ли сделает ставку, считает инсайдер. Непростой обещает быть кампания у Владимира Власова, который едва не проиграл прошлые выборы представительнице КПРФ Наталье Крыловой. Глава свердловских единоросов Виктор Шептий легко возьмет мандат депутата заксобрания, отмечает инсайдер, однако ходят слухи, что ему предложат избраться депутатом Госдумы.

Как писало URA.RU, вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько на пресс-конференции озвучил параметры ротации депутатов в следующем созыве на уровне 20%. «Максимум, 25%», — добавил он.

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий предположил, что показатель может быть и больше, однако конкретную цифру не назвал. «Обновление — это нормальный процесс, по предыдущему опыту в процессе каждой избирательной кампании оно довольно значительно. Я думаю, у нас процент может быть и больше, но пока назвать конкретную цифру не готов», — отметил Виктор Шептий.

Он напомнил, что по итогам голосования за поправки в Конституцию работу депутатов оценили по методике центрального штаба ЕР. «Это только один из критериев оценки работы депутатов. Он не означает, что мы между собой что-то кулуарно решим. Каждому кандидату надо понимать, что ему предстоит процедура открытых праймериз. Решать будут люди, но показатели работы каждого депутата будут у них перед глазами», — заявил Виктор Шептий.