Мясников перечислил разновидности нового коронавируса

Александр Мясников разделил коронавирус на несколько подвидов Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новую коронавирусную инфекцию можно разделить на две или четыре формы, причем большинство людей перенесет вирус в самой легкой из них. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«КОВИД- болезнь, вызываемая новым коронавирусом. Для понимания сущности проблемы, более правильно сказать, что мы имеем дело с двумя болезнями. „КОВИД-1“. Которым переболеют 90% инфицированных, у которых есть симптомы (у 40% и более их нет вообще). Это банальное ОРЗ», — написал Мясников в своем telegram-канале, отметив, что такую форму болезни нужно лечить амбулаторно.

«КОВИД-2» он охарактеризовал как «вирусную пневмонию», которая встречается «на порядки реже, чем бессимптомное носительство и ОРЗ». В этом случае прогноз будет зависеть от степени поражения легких и резервов организма человека к сопротивлению.

Кроме того, по словам Мясникова, коронавирусную инфекцию можно разделить и на четыре формы. «„КОВИД-1“ — положительный тест и нет симптомов, „КОВИД-2“ — ОРЗ, „КОВИД-3“ — вирусная пневмония с минимальным поражением лёгких, „КОВИД-4“ — вирусная пневмония с большим поражением легких или вирусная пневмония независимо от объема поражения лёгких, но развившаяся у больных с набором факторов риска», — добавил доктор.