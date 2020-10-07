Россиян хотят ограничить в объемах при покупке алкоголя

Госдуме предложат запретить продажу алкоголя в пластиковой таре больше 0,5 литра Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Группа депутатов и сенатор из «Единой России» предлагают запретить розничную продажу алкогольной продукции [в основном пива] в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. В октября Госдума рассмотрит соответствующий законопроект на одном из заседаний.

Эту идею авторы инициативы объясняют изучением международного опыта, а также посланием Владимира Путина Федеральному Собранию в 2018 году, в котором российский лидер заявил о необходимости увеличения продолжительности жизни россиян до 80 лет. «Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения, в первую очередь молодежи и людей детородного возраста», — приводит газета «Известия» выдержку из пояснительной записки к законопроекту.

Один из авторов инициативы, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, утверждает, что кроме России и Китая пиво в пластиковых бутылках емкостью более литра нигде не продается. Представитель алкогольного бизнеса, по его словам, получают от этого высокую прибыль, но это «очень пагубно сказывается на населении».

Кроме того, авторы документа приводят статистику Минздрава РФ, согласно которой 33% юношей и 20% девушек ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво. Доля людей, которые пьют пиво регулярно, превышает 70%. К тому же, как подчеркнул в беседе с изданием сенатор Валерий Рязанский, долго держать алкоголь в пластиковой таре опасно, поскольку спирт расщепляет пластмассу, которая впоследствии растворяется в содержимом. «Чем меньше мы будем предлагать этих соблазнов населению, тем здоровее будет наше общество», — уверен политик.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Дмитрий Сазонов выступил против реализации идеи. Не факт, что она повлияет на снижение потребления алкоголя, считает парламентарий, но точно приведет к экономическим последствиям. В «Справедливой России» и КПРФ, наоборот, поддержали законопроект.