Работники Сургутской районной поликлиники возмущены новым руководством медучреждения после увольнения прежнего и. о. главврача Ильвира Набиуллина. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников учреждения.
«На должность исполняющей обязанности назначили Викторию Маковскую, которая считалась „правой рукой“ Набиуллина. Мнение коллектива при этом не спросили. А многие работники выступают против ее кандидатуры в качестве и. о. главврача поликлиники. Поэтому часть коллектива решила обратить внимание округа на эту ситуацию и пожаловаться губернатору [Югры Наталье Комаровой]», — рассказал инсайдер.
В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО журналисту агентства сообщили, что обязанности руководства медучреждением на Маковскую возложены временно. «Главный врач Сургутской районной поликлиники Люкс Наталья Владимировна находится в отпуске по уходу за ребенком. По окончанию отпуска приступит к работе», — прокомментировали в депздраве.
Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в Сургутской районной поликлинике. В качестве подозреваемых по делу проходят несколько представителей руководства больницы. А до скандала с возбуждением уголовного дела у Набиуллина в качестве и. о. главврача наблюдался затяжной конфликт с рядом подчиненных.
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