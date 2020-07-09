Число фигурантов уголовного дела может быть расширено по ходу следствия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В «Сургутской районной поликлинике» возбуждено уголовное дело против двух заместителей главного врача, которые подозреваются в финансовых махинациях. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбудили сотрудники следственного комитета по материалам проверки полицейских из ОБЭП. Оно связано с финансовыми махинациями с выплатами персоналу поликлиники», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, знакомый с ходом расследования, уточнил, что число фигурантов может быть увеличено: «На данный момент оно заведено на двух заместителей главврача и группу неустановленных лиц. Схема там была следующая. Ряду сотрудников начислялись премии по итогам работы, которые затем поступали на банковские карты заместителей главврачей. Что происходило дольше с этими деньгами — история умалчивает. Пока речь идет о сумме в пределах от пятисот тысяч до миллиона рублей».

В пресс-службе следственного комитета ХМАО журналисту агентства заявили, что не располагают информацией о возбуждении уголовного дела. Получить комментарий в пресс-службе сургутской районной поликлиники на момент публикации материала также не удалось.

Ранее URA.RU сообщало о том, что силовики вскрыли факты хищения бюджетных средств в учреждении «Медицинский город», которое является главным онкоцентром Тюменской области. В уголовном деле фигурируют главный бухгалтер и главный экономист учреждения, которые по версии следствия завладели 29 миллионами рублей.