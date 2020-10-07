07 октября 2020

Раскрыты три сценария выборов в Госдуму в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума
Ожидается, что в Госдуму пройдут четыре парламентские партии и несколько малых Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Осенью Кремль начнет планировать стратегию выборов в Госдуму в 2021 году. Как утверждают источники, близкие к администрации президента, одним из главных вопросов станет обеспечение конституционного большинства (две трети всех мест) партии «Единая Россия» или «коалиционного» большинства в нижней палате парламента. Газета «Ведомости» назвала три сценария выборов в Госдуму.

Предпочтительный вариант для партии — это сценарий монопартийного конституционного большинства «Единой России». Для этого необходима победа единороссов в 200-210 одномандатных округах, сообщил изданию руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

По второму сценарию «Единая России» обеспечит конституционное большинство за счет не прошедших 5%-ный барьер малых партий и интеграции самовыдвиженцев в партию по итогам выборов, сказал Бадовский. Тогда «Единая Россия» сможет получить большее число мандатов в Госдуме, не выставляя своих кандидатов во всех округах. По такому сценарию партия получила 304 мандата на выборах в 2003 году.

Самый реальный сценарий выборов — в Госдуму пройдут четыре нынешние парламентские партии и еще одна-две малых, считает политтехнолог Григорий Казанков. Связано это с тем, что у «Единой России» нет потенциала для конституционного большинства, сейчас рейтинг партии — 32-34%. В частности, на место в парламенте могут претендовать «Новые люди», «Родина», «Яблоко», «Зеленая альтернатива» и Партия пенсионеров. Одномандатники от малых партий смогут либо войти в соответствующие фракции, либо работать как депутаты-одиночки, резюмирует Казанков.

Ранее сообщалось, что на думские выборы в 2021 году допустят больше малых партий. Они не смогут пройти 5%-ный барьер, но набранные ими голоса перераспределят между остальными фракциями, прошедшими в парламент, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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