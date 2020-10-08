Рогозин раскрыл детали пожара на атомной подлодке «Екатеринбург»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Пожар на подлодке едва не привел к катастрофическим последствиям (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

На борту атомной подлодки «Екатеринбург» находились баллистические ракеты, поэтому пожар на субмарине в 2011 году мог привести к катастрофическим последствиям. Об этой детали ЧП рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Она [подлодка» Екатеринбург«] стояла на ремонте, загруженная баллистическими ракетами и торпедами. Ночью нужно было принимать срочные меры, чтобы избежать катастрофических последствий», — сообщил Рогозин в интервью ТАСС. После происшествия глава Роскосмоса пообещал восстановить подлодку и вернуть ее в строй. «Это и произошло. Лодка возвратилась на флот», — добавил собеседник.

Пожар на атомной подлодке К-84 «Екатеринбург» (проект 667БДРМ «Дельфин») произошел 29 декабря 2011 года. Судно находилось на ремонте в доке 82-го судоремонтного завода в Мурманской области, напоминает RT. Сначала загорелся строительный мусор, потом пламя перешло на деревянные леса и резиновое покрытие субмарины. Пожар тушили почти сутки, 11 человек получили ранения. Отремонтированную подлодку вернули на флот в конце 2014 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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