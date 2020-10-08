Рогозин рассказал, будет ли красить ракеты под гжель и хохлому

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Глава Роскосмоса признался, что шутки помогают ему справляться со стрессом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о перекраске российских космических ракет под хохлому и гжель является шуткой. Это объяснил сам руководитель госкорпорации.

О планах оформлять российские ракеты в стиле русских народных промыслов Рогозин сообщил в youtube-программе Юрия Костина «Личные связи» в августе. Тогда он добавил, что нужно поддерживать старинную культуру. «Я же с иронией сказал. Не виноват, что у кого-то плохо с чувством юмора», — объяснил глава Роскосмоса в интервью ТАСС.

По словам Рогозина, ирония и юмор помогают ему справляться с напряжением на работе. «Мы иронизируем иногда, шутим между собой, а все реагируют, как-то очень странно <…> У нас очень напряженная, опасная работа, а юмор помогает стресс снять», — добавил Рогозин.

Глава Роскосмоса известен и другими юмористическими высказываниями. Ранее он предлагал сделать серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца, чтобы поддержать внутренний туризм. Также Рогозин хотел запустить КамАЗ на ракете-носителе «Ангара-А5», который полетит вслед за автомобилем Tesla Илона Маска, пишет «Федеральное агентство новостей». А несколько лет назад Рогозин сказал, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов. После запуска корабля Crew Dragon Илон Маск вспомнил шутку российского коллеги и отметил, что «батут работает», передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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