На ЯНАО надвигаются штормовой ветер и снегопады

Паромное сообщение в ЯНАО пока сохраняется Фото: сайт департамента транспорта ЯНАО

Предупреждение о высокой степени возникновения чрезвычайных происшествий (штормовой предупреждение) было объявлено 8 октября в четырех из семи районов ЯНАО. По информации Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы РФ, в четверг ожидаются порывы ветра и ночное понижение температуры до -6 градусов C.

«Прогнозируются неблагоприятные погодные явления, — сообщается в сводке погоды УГМС. — Ветер западный и северо-западный 7-12 см/с, в Надымском, Тазовском, Пуровском и Ямальском районах — до 18 м/с». В ночные часы температура воздуха составит от -1 до -6 градусов С, днем — от 0 до +5.

По западу округа осадков преимущественно не ожидается. В остальных районах — переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ближайшие дни погода существенно не изменится.

Несмотря на минусовые температуры ночью (в субботу ожидается до -9) о закрытии паромных переправ пока не сообщается. Паромы через Обь на трассе между Салехардом и Лабытнанги курсируют по расписанию, до открытия моста через Пур остается восемь дней.