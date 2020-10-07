Свердловский кардиоцентр приостановил работу из-за коронавируса

Глава учреждения Ян Габинский уверяет, что госпитализация возобновится через несколько дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уральский институт кардиологии временно прекратил госпитализацию больных из-за заноса коронавируса. Как сообщил URA.RU директор Института Ян Габинский, в учреждение поступил пациент, имеющий положительный тест на коронавирус. Уже в понедельник, 12 октября медицинское учреждение возобновит работу в полном объеме.

«Мы чуть-чуть перестраховались и на несколько дней закрыли временную госпитализацию. На самом деле, никакой опасности нет, потому что мы поставили заслон на входе, который включает в себя и КТ легких и ПЦР (коронавирусный тест). Они обязательны для всех, кроме неотложных больных. Но если поступает человек с инфарктом, зараженный коронавирусом, то мы его принимаем, оказываем помощь, и потом перенаправляем в Верхнюю Пышму. Но какое-то время он находится у нас в учреждении», — прокомментировал Ян Габинский. Он добавил, что работу приостановило только отделение инвазивной кардиологии, остальные подразделения Уральского института кардиологии работают.

Для профилактики заражения коронавирусом почетный кардиолог России посоветовал свердловчанам не только носить маски и обрабатывать руки дезраствором, но и чаще умываться, а также пить регулярно воду. «Буквально несколько глотков воды каждый час смывают попавший в горло вирус в пищевод, где он гибнет в кислотной среде», — пояснил Ян Габинский.

Как писало URA.RU, в России отмечен рост заболеваний коронавирусной инфекцией. Заболеваемость увеличивается и на Среднем Урале. Губернатор Евгений Куйвашев объявил о переводе на дистанционную работу 30% чиновников и рекомендовал работодателям отправить на дистанционку треть сотрудников.