Кардиолог Ян Габинский предложил, как снизить смертность россиян

Многие казалось бы здоровые люди не подозревают о своих скрытых болезнях сердца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ежегодно от болезней сердца в России умирает почти миллион человек. Обследование, проведенное Уральским институтом кардиологии, показало: 57% уральцев в возрасте от 30 до 60 лет (среди них машинисты, авиадиспетчеры, силовики, спортсмены) имеют скрытые проблемы c сердцем. Как снизить число смертей от инфарктов и увеличить продолжительность жизни свердловчан — в интервью директора Уральского Института Кардиологии, доктора медицинских наук, профессора, почетного кардиолога России Яна Габинского.

— Ян Львович, когда коронавирус отойдет все-таки на второй план, на первый вновь выйдут «болезни-убийцы». В конце прошлого века сердечно-сосудистые заболевания были на четвертом месте по причинам смерти (на пятом был инсульт). Сейчас, по мнению экспертов ВОЗ, болезни сердца выходят на первое место. Это так?

Ян Габинский рассказал о своем проекте «Город сердца» Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Да, сердечно-сосудистые заболевания сегодня — первая причина смертности людей. Конечно, ситуация лучше, чем в 90-е годы — тогда смертность от сердечно-сосудистых заболеваний приближалась к 60% — в последние годы усилиями кардиологов и системы здравоохранения ее удалось снизить до 46-48%. Но до Европы мы не дотягиваем: там смертность от этих заболеваний — 350 случаев на 100 тысяч, у нас — 550.

Мы снизили смертность в стационарах: так, летальность при инфаркте миокарда в Уральском Институте Кардиологии — 5,5-6,5%. Это европейский результат. К сожалению, на общую сердечно-сосудистую смертность в России теми средствами, которые есть сейчас, мы повлиять сильно не смогли. В 2019 году в стране зарегистрирована 841 тысяча умерших от сердечно-сосудистых заболеваний. Вдумайтесь: почти миллион россиян ежегодно умирает от этих болезней!

— А в Свердловской области как ситуация?

— С одной стороны, нам есть чем гордиться: у нас очень сильная школа кардиологии, много новшеств в Россию пришло с Урала. Первый кардиологический центр в стране (наш Уральский институт кардиологии) был построен в Свердловске еще в 1976 году — его строительство курировал первый секретарь обкома, будущий президент России Борис Николаевич Ельцин.

Мы были пионерами в создании кардиологических бригад скорой медицинской помощи — первые такие бригады в стране появились в Екатеринбурге.

Так же, как первые палаты интенсивной терапии для инфарктных больных. Первый инфарктный центр был создан здесь, когда еще таких названий даже не было — по его образцу создавались затем сосудистые центры во всей России.

Уральский институт кардиологии построен в 1976 году, и здание до сих пор смотрится, как новое. «Просто надо правильно его содержать», — говорят сотрудники. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первая компьютерная история болезни была сделана в нашем кардиоцентре еще в 1992 году. Мы создали первую даже не в стране, а в мире конвейерную систему оказания медпомощи инфарктным пациентам и т. д.

Но, с другой стороны, сегодня в Свердловской области 643 случая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 100 тысяч населения. Такие цифры характерны для регионов Урала и Сибири, но это выше, чем в среднем по стране.

В 2017 году благодаря губернатору в рамках программы «Здоровье уральцев» мы провели коронарный скрининг социально значимых групп населения по разработанной нами инновационной технологии «Коронарный паспорт человека». Было обследовано 3300 человек в возрасте от 30 до 60 лет — они регулярно проходили диспансеризацию и считали себе здоровыми.

Исследование показало, что у 57% есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, о которых они даже не подозревали.

— Разве массовая диспансеризация не помогает выявить проблемы с сердцем?

— К сожалению, не так все просто. Эффект есть, но он не такой, как нам бы хотелось. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» и Указов Президента ставятся задачи к 2024-му году уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до 450 случаев на 100 тысяч населения, а среднюю продолжительность жизни увеличить до 78 лет. Это вполне реальные задачи, но для их решения надо более активно внедрять новые прорывные цифровые технологии. Свердловские власти всегда поддерживали нас, благодаря этой поддержке мы могли вводить те новшества, о которых я говорю. Сегодня нам нужно развитие, как никогда. Нужны новые подходы, если мы хотим действительно снижать смертность, а не просто говорить об этом.

Габинский предлагают управлять коронарным здоровьем россиян. «Это как запустить ракету на Марс» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

— Что вы предлагаете?

— Мы предлагаем построить в Екатеринбурге «Город сердца» — он позволит реализовать новейшие технологии, которые смогут изменить ситуацию. Мы хотим создать такую систему, которая позволяла бы управлять коронарным (сердечным) здоровьем сначала наших свердловчан, а затем и всех россиян. Это совершенно уникальная вещь — все равно, что запустить ракету на Марс. В ее основе — коронарный паспорт человека — разработка на уровне мировых стандартов. Мы получили на нее шесть патентов: два в России, остальные — в США, Евросоюзе и Китае.

— Можно попросить вас объяснить «на пальцах», что такое коронарный паспорт человека?

— На пальцах это как раз не объяснить. Это цифровая технология с элементами искусственного интеллекта, которая как раз может использоваться для эффективной кардиологической диспансеризации.

Пациент, обследованный по технологии «Коронарный паспорт человека» получит на руки цифровую электронную карту (по типу банковской карточки).

В ней не просто зафиксированы результаты проведенных исследований (компьютерная коронароангиография, анализы крови и др.), оценены его факторы риска, но, самое главное, определен впервые в мире разработанный нами с помощью программы с элементами искусственного интеллекта кардиологический статус.

Физически коронарный паспорт — это пластиковая карта наподобие банковской, куда в микрочип зашита вся информация о коронарном здоровье человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

Таких кардиологических статусов шесть — для каждого имеется своя программа профилактики, лечения и/или реабилитации. Есть неотложный кардиологический статус, ему присвоен красный цвет. Человек с этим статусом должен быть подвергнут неотложному кардиохирургическому вмешательству. Человек с зеленым кардиологическим статусом может жить спокойно и прийти на следующее обследование только через пять лет.

Если к нам сюда, в Уральский институт кардиологии, приедет президент Российской Федерации, мы сможем познакомить его с нашими инновациями. И показать Коронарный центр — первый в мире центр, который будет выдавать коронарные паспорта (его строительство будет завершено в 2021 году). Если по его аналогии будут построены коронарные центры по стране, мы сможем добиться удивительных результатов по снижению смертности!

— Что уже создано в рамках «Города сердца» и что предстоит построить?

— Есть Уральский институт кардиологии, есть здание Коронарного центра, которое достраивается, предстоит построить еще два здания.

Здание коронарного центра строится прямо сейчас. Пока — на кредитные средства Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Во сколько вы оцениваете требуемый объем вложений? Кто должен профинансировать их?

— Когда мы все это начинали, мы думали, что это будет 3,5 миллиарда рублей. Полагаю, что бюджетных денег нам пока на весь проект не дадут — их сейчас не хватает. Поэтому мы ищем варианты частно-государственного партнерства, а пока строим Коронарный центр на кредитные средства. Нам нужен хороший инвестор, который бы смог оценить перспективность нашего проекта и и вложиться в него. Но госзаказ все равно должен быть: важно, чтобы жители Свердловской области получали коронарный паспорт бесплатно.

У нас есть и команда, которая сможет реализовать этот проект: в Уральском институте кардиологии работает семь докторов наук, 12 кандидатов медицинских наук, почти все остальные врачи — высшей категории. Я заведую кафедрой кардиологии Уральского медицинского университета, и почти все ординаторы, которые идут учиться кардиологии, проходят через наш кардиоцентр.

— Команда «Города сердца», наверное, хотела бы видеть вас в руководстве проектом. Но мы помним истории, когда предпринимались попытки снять вас с должности — многие тогда вставали на вашу защиту. Ваш контракт переподписан?

— Он переподписан еще прежним руководителем на год. Новый глава свердловского минздрава — министр Карлов Андрей Александрович недавно побывал у нас. Мы, врачи, видим в нем новую волну, человека, который хочет сохранить квалифицированные кадры региона. Он познакомился с каждым подразделением центра, познакомился с врачами. Он выходец из больницы скорой медицинской помощи, работал хирургом в детском подразделении неотложной хирургии — ему все это близко, знакомо. Прозвучали слова, что он обязательно поддержит наши начинания.

Дефибриллятор, разработанный Уральским институтом сердца совместно с Уральским оптико-механическим заводом Фото: Анна Майорова © URA.RU

— В вашей большой программе есть маленькая, но, как кажется, очень важная вещь — домашний дефибриллятор. Это нормально, если обычные люди — не медики начнут при сердечном приступе оживлять друг друга разрядами тока? Не опасно?

— Это не просто идея — это уже конкретное изделие, разработанное и выпущенное нами совместно с Уральским оптико-механическим заводом. Вспомните дефибрилляторы, с которыми ходили врачи скорой помощи — их трудно было поднимать на второй этаж дома! А мы создали самый легкий дефибриллятор в мире — всего 2,6 кг. Пользоваться им очень просто — надо лишь выполнять команды. Вот смотрите (показывает): берем электроды, прижимаем к телу человека, прибор анализирует и, если есть остановка кровообращения, говорит: «Нажмите красную кнопку». Все. Это сможет сделать даже школьник.

Моя мечта — чтобы со временем этот дефибриллятор появился в аптечке у каждого человека дома, у каждого автомобилиста в машине. Представьте, в самолете кому-то стало плохо, остановка сердца… Если дефибриллятора нет — все, человек погибает.

По статистике, если не делать дефибрилляцию при остановке кровообращения, то человек погибает через 5-7 минут. Каждая упущенная минута снижает шансы на выживание на 7-10%.

— Непонятно, почему до сих пор это не внедрено? Почему нет портативных дефибрилляторов в самолетах, у полицейских, в багажниках автомобилей?

— Знаете, когда я понял, что мы правы на 100%? Когда Владимир Путин принимал парад в Санкт-Петербурге. В конце репортажа показали новейший корабль «Петр Моргунов», в том числе — медчасть на корабле. Показали рентген-установку, кардиограф и наш дефибриллятор! Мы видим, что моряки, которые уходят в дальнее плавание, берут его с собой!

— Ваши дальнейшие действия по созданию «Города сердца»?

Так будет выглядеть «Город сердца» Яна Габинского Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Мы движемся шаг за шагом — дай бог, чтобы хватило сил, возраста, жизни, терпения, настойчивости. Сейчас анонсирована программа «Общественное здоровье уральцев» — мы подали туда свою заявку: хотим, чтобы коронарный паспорт был представлен в рамках госзаказа. Мы сможем паспортировать 10-12 тысяч человек в год. А если будет программа на 3—5 лет — это уже 50—70 тысяч человек, которые смогут узнать, как чувствует себя их сердце. Причем, это будет не разово, ведь коронарный паспорт — на всю жизнь.

Я считаю, что мы на пороге больших свершений. Созданная технология «Коронарный паспорт человека» должна вывести нас на новый уровень оказания кардиологической помощи в России. Она нужна не только людям, которые уже страдают сердечно-сосудистыми болезнями, а прежде всего здоровым — для предупреждения развития у них инфарктов и внезапных смертей. Коронарные центры, созданные в России по типу екатеринбургского, смогут снять нагрузку с кардиологических стационаров и взять на себя задачу по управлению коронарным здоровьем россиян, работая онлайн с каждым пациентом в режиме «врач-пациент» 24 часа в сутки.