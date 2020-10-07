Торговые центры могут закрыть при резком росте числа заболевших Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области растет число заболевших, введены первые ограничения — они касаются развлечений и мест массового пребывания. URA.RU составило список дел, которые нужно успеть сделать, прежде чем наступит полный локдаун — в обратном порядке по отношению к снятию ограничений.

Обратиться за плановой помощью к врачам . В Свердловской области начали переоборудовать больницы для приема коронавирусных больных — это значит, что мест для плановых пациентов становится меньше. Кроме того, нередко отделения закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса. Это значит, что, если есть важные плановые процедуры, которые вы откладывали, стоит с ними поторопиться — иначе вы рискуете, то ожидание растянется до конца второй волны пандемии.

. В Свердловской области начали переоборудовать больницы для приема коронавирусных больных — это значит, что мест для плановых пациентов становится меньше. Кроме того, нередко отделения закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса. Это значит, что, если есть важные плановые процедуры, которые вы откладывали, стоит с ними поторопиться — иначе вы рискуете, то ожидание растянется до конца второй волны пандемии. Подготовиться к дистанту . Школы и вузы оказались одним из главных разносчиков инфекции — как коронавируса, так и сезонной простуды. Так что мера по ограничению общения этой категории на каком-то этапе может оказаться неизбежной.

. Школы и вузы оказались одним из главных разносчиков инфекции — как коронавируса, так и сезонной простуды. Так что мера по ограничению общения этой категории на каком-то этапе может оказаться неизбежной. Посетить развлекательные заведения . Последнее, что открыли для посетителей в Свердловской области — это кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения. Логично, что закроют их также в первую очередь. Так что, если есть желание посетить какие-либо зрелища стоит сделать это как можно быстрее. А вот покупать билеты на отдаленные даты вряд и стоит — их могут отменить.

. Последнее, что открыли для посетителей в Свердловской области — это кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения. Логично, что закроют их также в первую очередь. Так что, если есть желание посетить какие-либо зрелища стоит сделать это как можно быстрее. А вот покупать билеты на отдаленные даты вряд и стоит — их могут отменить. Отказаться от путешествий . Важные короткие поездки стоит осуществить в ближайшее время. Пока власти не озвучивают планы о закрытии передвижений между регионами, однако медики считают, что это один из самых активных путей распространения вирусов. Не исключено введение карантина на 14 дней после поездок, дополнительных тестов или полное закрытие границ.

. Важные короткие поездки стоит осуществить в ближайшее время. Пока власти не озвучивают планы о закрытии передвижений между регионами, однако медики считают, что это один из самых активных путей распространения вирусов. Не исключено введение карантина на 14 дней после поездок, дополнительных тестов или полное закрытие границ. Заняться фитнесом на дому . Стоит задуматься о том, чтобы организовать себе место для занятия спортом. Это будет еще более востребовано после того, как работников начнут переводить на удаленку.

. Стоит задуматься о том, чтобы организовать себе место для занятия спортом. Это будет еще более востребовано после того, как работников начнут переводить на удаленку. Купить вещи на зиму. При негативном сценарии с резким ростом числа заболевших посещение торговых центров вновь ограничат. Стоит оценить, каких вещей не хватает в гардеробе членам вашей семьи.