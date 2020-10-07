Предприниматели и чиновники еще встретятся в суде Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Руководство ресторана Peoples выиграло суд у администрации Сургута за право аренды помещения, которое оно занимает в здании центрального городского рынка. Об этом URA.RU сообщил представитель заведения.

По его словам, мэрия хотела расторгнуть договор аренды, несмотря на наличие действующего соглашения. Предприниматели в Сургутском городском суде смогли отстоять свои права. «Интересно, зачем администрации Сургута так понадобились площади, которые по заключенному договору аренды должны еще три года приносить городу стабильную прибыль? Неужели для того, чтобы сдать это аппетитное место другому ресторану?», — задается вопросом представитель ресторана.

Директор «Городского рынка» Сергей Болотнов в разговоре с журналистом агентства сообщил, что у рестораторов оказалось два договора аренды, что для него оказалось неожиданностью. «Изначально договор аренды был подписан в 2013 году и действовал до нынешнего февраля. А потом выяснилось, что в 2014 году бывшим директором [Городского рынка] был подписан еще один договор, который продлевает срок действия аренды еще на три года. Это, как минимум, странно. Подтверждающих документов, а именно: решений комиссии, актов приёма — передачи и т. д. у администрации рынка как не было, так и нет. Как и согласия собственника в лице комитета по управлению имуществом. Именно поэтому администрация обратились в суд и сейчас будет готовить апелляционную жалобу».

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, предполагает, что второй договор аренды был намеренно подготовлен прежним руководством рынка со льготными условиями для рестораторов. «У арендатора уменьшалась плата примерно на 150 тысяч рублей. От него больше не требовалось отдельно платить за коммуналку. Мэрия не планировала продолжать отношения с Peoples, потому что у администрации есть планы по развитию городского рынка», — прокомментировал инсайдер.