Сын пермского депутата оказался на скамье подсудимых

Сына Виктора Плюснина судят за сиротские дома Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Добрянке (Пермский край) судят сына депутата законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина Егора Плюснина. Он проходит обвиняемым по делу о сиротских домах, которые были сданы с нарушениями строительных норм. Информация указана в картотеке горсуда Добрянки.

Плюснину вменяется выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.2 ст. 238 п.п.а, б УК РФ). Речь идет о перестройке корпусов добрянской больницы под дома для детей-сирот, расположенные по ул. Герцена, 40А. Из бюджетов разных уровней на эти цели было выделено свыше 170 млн. рублей.

В числе подрядчиков, которые выполняли строительные работы, были организации, которыми непосредственно руководил сын депутата крайпарламента, пишет местное издание «Зори плюс». Впоследствии оказалось, что дома построены с нарушениями. Жильцы жаловались на трещины в зданиях, холод в квартирах и неработающие лифты.

Новостройку неоднократно инспектировали краевые власти, в том числе, тогдашний губернатор края Максим Решетников. В ходе инспекции он подверг критике жилье для сирот, обвинив в муниципальные власти, в том, что именно они допустили подобную ситуацию. Сейчас на капитальный ремонт домов хотят потратить еще 45 млн. рублей.

Виктор Плюснин — уроженец Добрянского района. В разное время он возглавлял Пермскую ГРЭС в Добрянке, был депутатом гордумы Добрянки, сейчас является депутатом краевого парламента от этого города.

В 2019 году сотрудники краевого УФСБ проводили в его кабинете оперативно-розыскные мероприятия. Силовиков интересовали документы, касающиеся финансирования и капстроительства объектов за период с 2012 по 2018 годы. Связаться с помощником депутат по телефону не удалось. На звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.