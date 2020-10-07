Работы по перекладке теплотрассы стартовали, когда нужно было начинать отопительный сезон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители 10 домов в Заозерном районе Кургана остаются без тепла и горячей воды из-за перекладки участка теплотрассы на улице Мальцева. Мэрия обвиняет в нерасторопности подрядчика, представители компании в ответ заявляют о клевете.

«Субподрядчиком ООО „Курганпласт“ нарушены сроки проведения данных работ, к нему применены штрафные санкции», — заявляют в пресс-службе мэрии. Сейчас администрация рассматривает вопрос об альтернативной схеме подключения к сетям теплоснабжения.

«По контракту срок завершения работ — 31 октября. Договор заключен не с мэрией, а с Варгашинским ДРСП. Какие штрафы мэрия может нам выписывать?» — заявили URA.RU в «Курганпласте». Эта информация подтверждается документами на портале госзакупок.

Контракт на перекладку теплотрассы заключен 10 сентября. К работам «Курганпласт» приступил только 18 сентября, когда в 1-м микрорайоне отключили горячую воду (по заявлениям властей ее отключили 16 сентября). «Мы могли начать работы еще в мае, но этому помешали ошибки в проектной документации. Ее переделывали до августа. А затем до середины сентября мэрия оказалась не готова отключать горячую воду», — объяснил подрядчик.

Проблемы с документами возникают до сих пор. Так, при перекладке теплотрассы рабочие обнаружили кабель «Ростелекома», не указанный в проекте, высотные отметки в нем оказались неверными. «В документацию постоянно вносятся изменения. Мы их получали 30 сентября, 1, 2 и 6 октября. И окончательного проекта нет до сих пор», — рассказали в «Курганпласте».

Свои доводы в компании подтвердили перепиской с управлением капитального строительства (копии имеются в распоряжении редакции). В пресс-службу мэрии направлен письменный запрос, на момент публикации ответ не поступал.

Работы на теплотрассе до сих пор не завершены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подрядчик заявляет, что не может приступить к укладке труб, так как нет окончательного проекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU