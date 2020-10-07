В ЯНАО сторонник ИГИЛ готовил теракт

Задержанного мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центральный окружной военный суд приговорил к лишению свободы жителя ЯНАО Багаму Багамаева, который готовил террористический акт в городе Тарко-Сале. Мужчина оказался причастен к запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.

«Следствием установлено, что указанный гражданин выбрал общественно-опасный способ свершения террористического акта путем взрыва в месте массового скопления людей», — рассказали в пресс-службе управления ФСБ. Багамаев собирался использовать самодельное взрывное устройство, однако был задержан силовиками при подготовке теракта. В ФСБ уточнили, что мужчину задержали в феврале этого года.

В отношении жителя ЯНАО возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Первые три года Багамаев проведет тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

В марте источники URA.RU сообщали, что сотрудники ФСБ из Нового Уренгоя задержали в Тарко-Сале предполагаемого террориста, когда он доставал из хранилища пять килограммов взрывчатки. Также у мужчины нашли огнестрельное оружие.