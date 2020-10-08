Российский корреспондент тяжело ранен в Карабахе

Военный корреспондент Юрий Котенок был ранен в ходе обстрела в Нагорном Карабахе. За жизнь журналиста борются врачи.
«В Нагорном Карабахе получил ранения военкор Юрий Котенок», — передает «
Котенок был ранен в ходе удара по собору в городе Шуши. Сообщается, что под обстрел попали и другие российские журналисты.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Стороны ведут активные боевые действия, не реагируя на призывы других стран прекратить огонь. В зоне конфликта гибнут мирные жители.
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