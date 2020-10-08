Российский корреспондент тяжело ранен в Карабахе

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, залп, взрыв, бомбардировка, танк, обстрел, тяжелая артилерия
Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с конца сентября (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Военный корреспондент Юрий Котенок был ранен в ходе обстрела в Нагорном Карабахе. За жизнь журналиста борются врачи.

«В Нагорном Карабахе получил ранения военкор Юрий Котенок», — передает «Царьград». По некоторым данным, военкор находится в тяжелом состоянии, его оперируют врачи.

Котенок был ранен в ходе удара по собору в городе Шуши. Сообщается, что под обстрел попали и другие российские журналисты.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Стороны ведут активные боевые действия, не реагируя на призывы других стран прекратить огонь. В зоне конфликта гибнут мирные жители.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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