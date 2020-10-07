Раскрыт размер выплат для россиян, вернувшихся из-за границы

В Тюмени переселенцам предлагают единовременную выплату вместо мер поддержки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменской области изменился формат поддержки переселенцев на родину из иностранных государств. Различные меры поддержки теперь заменены на единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей в качестве «подъемных». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Тюменской области. Программу переселения в регионе продлили вплоть до 2023 года.

«С целью адаптации на территориях вселения для участников программы предусмотрены дополнительные гарантии и меры поддержки. В 2020 году пересмотрены подходы к их предоставлению и взамен ранее установленных, введена единовременная финансовая помощь на обустройство в период адаптации в территории вселения в размере 15 тысяч рублей», — приводится в сообщении. При этом финансовая помощь является целевой — ее можно потратить на социальное, жилищное и медицинское освидетельствование. Также данную сумму можно внести в качестве оплаты за признание ученых степеней, званий, образования и квалификации, которые были получены в другом государстве.

Программа «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом» изначально была рассчитана на 2013—2020 года, но по инициативе регионального департамента труда и занятости продлена до 2023 года. Единовременная выплата может быть выделена только участникам программы, которые встали на учет в полиции Тюменской области не более, чем два года назад. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти объяснили предоставление сиротам соцжилья в промзоне вынужденной мерой из-за фиксированной стоимости квадратного метра.