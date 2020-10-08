Федеральные власти сэкономят на строительстве ЕКАД

Чтобы замкнуть ЕКАД требуется построить 11,5 км дорожного полотна Фото: Анна Майорова © URA.RU

На строительство ЕКАД в ближайшие два года потратят на 150 млн рублей меньше, чем планировалось изначально. Это cледует из общенационального плана действий по восстановлению экономики, принятого правительством РФ (документ есть в распоряжении URA.RU).

«Строительство кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга в 2020 году — 1,75 млрд рублей, в 2021 году — 600 млн рублей», — сказано в документе. Изначальная смета проведения работ предполагала выделение 500 млн и 2 млрд рублей соответственно. Общая сумма федерального финансирования — 10,8 млрд рублей до 2022 года — не изменилась.

Ответственным за реализацию проекта значится Минтранс РФ. Замкнуть ЕКАД планируется в 2022 году. Финальный участок трассы строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его общая длина вместе с развязкой составит 11,5 километра.