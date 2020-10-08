Названы сроки грядущего режима самоизоляции

Россию в ближайший месяц ждет новая самоизоляция, но она не будет такой же долгой, как предыдущая. Об этом заявил иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По его словам, еще один длительный карантин нанесет слишком большой ущерб экономике. Крючков утверждает, что до весны 2021 года весь мир пройдет через несколько региональных локдаунов. «Они будут временно вводиться и отменяться, потому что невозможно уходить на длительный срок в полный карантин», — сказал он в интервью «Вечерней Москве». Ограничительные меры будут эффективны, если их будут соблюдать около шести недель, считает иммунолог. Это, как уточнил врач, позволит сбить эпидемическую волну, снизить темпы прироста заболевших.
Ранее руководитель Главного контрольного управления города Евгений Данчиков назвал условие для введения жесткого карантина. Он объяснил, если жители Москвы не будут соблюдать требования Роспотребнадзора, то городские власти будут вынуждены ужесточить карантин.
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