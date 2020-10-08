У препарата от коронавируса обнаружены новые побочные эффекты

Фармакологи обнаружили новый побочный эффект у средства на основе фавипиравира, используемого при лечении коронавируса. Об этом журналистам рассказали в Росздравнадзоре.
«Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например, моторных нарушений и падений», — пишут «Известия». В Росздравнадзоре сообщили, что в случае необходимости внесут изменения в инструкции отечественных препаратов для лечения COVID-19 «Коронавир» и «Арепливир».
Ранее сообщалось, что «Арепливир», стоимостью более 12 тысяч рублей, не полностью изучен и вызывает побочные эффекты. Так, он вызывает обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.
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