08 октября 2020

У препарата от коронавируса обнаружены новые побочные эффекты

© Служба новостей «URA.RU»
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Необходима настороженность в отношении новых побочных эффектов, ранее не зарегистрированных, отметили в Росздравнадзоре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фармакологи обнаружили новый побочный эффект у средства на основе фавипиравира, используемого при лечении коронавируса. Об этом журналистам рассказали в Росздравнадзоре.

«Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например, моторных нарушений и падений», — пишут «Известия». В Росздравнадзоре сообщили, что в случае необходимости внесут изменения в инструкции отечественных препаратов для лечения COVID-19 «Коронавир» и «Арепливир».

Ранее сообщалось, что «Арепливир», стоимостью более 12 тысяч рублей, не полностью изучен и вызывает побочные эффекты. Так, он вызывает обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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