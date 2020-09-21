Названы побочные эффекты препарата от COVID за 12 тысяч рублей

Препарат для лечения коронавируса «Арепливир», стоимостью более 12 тысяч рублей, не полностью изучен и вызывает побочные эффекты. Об этом рассказал эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
«Он вызывает обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. Нарушает обмен азота в организме», — пишет
Столь высокая цена «Арепливира» вызвана тем, что компания-производитель сама синтезирует сырье, отметил собеседник издания. По словам Беспалова, этот процесс зависит от импорта.
Ранее сообщалось, что в России разрешен для использования препарат «Арепливир». Его стоимость составляет 12 320 рублей, 21 сентября он начал поступать в аптеки.
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