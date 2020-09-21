Названы побочные эффекты препарата от COVID за 12 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему заболевания. Екатеринбург, таблетки, лекарство, лекарства, медицинские препараты, медпрепараты
Стоимость  «Арепливир» — 12 320 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Препарат для лечения коронавируса «Арепливир», стоимостью более 12 тысяч рублей, не полностью изучен и вызывает побочные эффекты. Об этом рассказал эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«Он вызывает обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. Нарушает обмен азота в организме», — пишет Life со ссылкой на Беспалова.

Столь высокая цена «Арепливира» вызвана тем, что компания-производитель сама синтезирует сырье, отметил собеседник издания. По словам Беспалова, этот процесс зависит от импорта.

Ранее сообщалось, что в России разрешен для использования препарат «Арепливир». Его стоимость составляет 12 320 рублей, 21 сентября он начал поступать в аптеки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...