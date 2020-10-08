Премьер-министр Мишустин едет в Армению

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 октября посетит Ереван для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в правительстве страны.
«9 октября 2020 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Республику Армения (Ереван) и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета», — передает сообщение правительства RT.
Отмечается, что главы правительств обсудят вопросы функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), регулирование трансграничной торговли, а также маркировку продуктов. Особое внимание на заседании уделят эпидемиологической ситуации и планам по борьбе с распространением COVID-19.
С 27 сентября в Армении действует военное положение из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В результате военных действий погиби сотни военных, тысячи человек получили ранения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе закончатся только при условии капитуляции террористических групп. Говоря о сотрудничестве Армении и России, политик отметил, что «неотъемлемым компонентом» отношений двух стран является военно-техническое сотрудничество. Однако на прямой вопрос журналиста о том, ожидается ли поставка военной техники из РФ для Армении, премьер не ответил.
Подписывайтесь на URA.RU в