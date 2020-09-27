В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация

Армения проводит всеобщую мобилизацию Фото: Минобороны России/Игорь Руденко

Армянское правительство объявило о введении военного положения. Впервые в истории в стране объявлена всеобщая мобилизация, сообщают СМИ.

«Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе», — сказано в telegram-канале RT. Такая ситуация возникла в Армении впервые, уточняет telegram-канал РИА «Новости».

Пресс-служба армянского министерства обороны заявила, что тысячи граждан собираются записаться в добровольцы, чтобы поехать в Нагорный Карабах. Минобороны даже опубликовало видео с уничтоженным азербайджанским танком, пишет «Национальная служба новостей».

27 сентября о начале военных действий в Карабахе написал премьер-министр Армении Никола Пашинян. После Азербайджан заявил об обстрелах с армянской стороны и убитых мирных жителях. В этот же день URA.RU объяснили, что нужно знать о Нагорном Карабахе, чтобы понять конфликт между странами.