Названо условия окончания войны в Карабахе

Военные действия в Нагорном Карабахе закончатся только при условии капитуляции террористических групп. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Война может закончиться только в случае безоговорочной капитуляции террористических групп. Потому что у Армении и Карабаха нет целей безоговорочной капитуляции Азербайджана — есть цель безоговорочной капитуляции террористических групп, которые действуют в зоне конфликта», — сказал Пашинян в интервью РБК.
Говоря о сотрудничестве Армении и России, политик отметил, что «неотъемлемым компонентом» отношений двух стран является военно-техническое сотрудничество. Однако на прямой вопрос журналиста о том, ожидается ли поставка военной техники из РФ для Армении, премьер не ответил. «Это уже другой вопрос, который я не могу публично обсуждать. Особенно в этой ситуации», — сказал собеседник издания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, в интервью телеканалу EuroNews сказал, что Баку закупает оружие у Турции, однако эта страна не является «главным поставщиком». Также глава государства заявил, что турецкая сторона никаким образом не вовлечена в нагорнокарабахский конфликт.
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Президент РФ Владимир Путин назвал военные столкновения в регионе трагедией. Главы МИД РФ, Франции и США призвали обе стороны прекратить огонь.
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