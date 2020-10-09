IHerb потратит 100 миллионов долларов на российских пользователей

Пандемия показала важность здорового образа жизни и перспективу развития онлайн-торговли Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Американский онлайн-магазин органической продукции IHerb выделит 100 миллионов долларов США на улучшение обслуживания российский потребителей в ближайшие два года. Связано это с миссией компании — предлагать клиентам лучший выбор доступных натуральных продуктов по наилучшей возможной цене и с максимально удобной доставкой, сообщает о своем решении пресс-служба компании.

«Я уверен, что инвестиции в Россию приблизят нас к осуществлению нашей миссии, по крайней мере, в части искренне ценимых нами российских пользователей», — заявил президент iHerb Эмин Забихи изданию Lenta.ru. При этом гендиректор iHerb в России Илья Микин отметил, что сейчас самое лучшее время для инвестиций в нашу страну, так как пандемия показала перспективу развития онлайн-торговли и необходимости заботиться о своем здоровье.

«Мы хотим сделать здоровый образ жизни и питания более доступным для широкого круга покупателей в России», — заявляет Илья Микин. Также, по его мнению, эти инвестиции позволят широкому кругу российский производителей выйти на мировой рынок.